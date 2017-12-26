〈北部〉內壢分渠綠美化 明年3月開工

2017-12-26

設置二公尺寬景觀步道

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區內壢分渠過去是內壢地區重要水脈，早期以農田灌溉蓄水為主，在灌區農地接連開發成高樓後，原本的水無處可去，就排入道路排水系統或水利會灌排水路，且老舊水路也衍生積淹水問題，更是雜草叢生；市長鄭文燦昨前往視察表示，市府規劃的「內壢分渠綠美化工程」，將設置二公尺寬景觀步道，提供里民安全的通行步道，預計明年三月十五日開工，九十個日曆天完工。

鄭文燦表示，市府進行水利會分渠排水路及新街溪、老街溪等綠美化工作，透過整治、設置步道、自行車道，讓通道變得更安全、友善，昨現勘的石門農田水利會內壢分渠從環中東路至自立五街長約七百六十八公尺，綠美化面積二千四百四十一平方公尺，總經費約一千零五十萬元，由水務局與水利會協調使用補償費，中壢區公所執行。

當地自信里長徐瑞珍表示，內壢分渠沿著福特六和的圍牆部分，現況雜草叢生，易被不肖人士濫倒垃圾，而颱風來時周邊堆積的雜物更會被沖進水路造成淹水難以處理，近年來常造成附近周邊幾個里淹水，里民苦不堪言。

水務局長劉振宇表示，「內壢分渠綠美化工程」會設置景觀矮燈、休憩座椅、種植台灣山桂花、平戶杜鵑、杜英、穗花木蘭及喬木等，完工後可改善環境且增加里民休憩空間，里民也可徒步避開交通壅塞的環中東路，提供安全宜人的綠色通道。