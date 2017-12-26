〈北部〉老街溪施作步道砍光樹？ 水務局：盡量保留

2017-12-26

〔記者周敏鴻、陳昀／桃園報導〕市府水務局在平鎮區廣仁宮附近老街溪畔進行的「伯公潭客家信仰圈水利景觀工程」，近日施工砍除溪畔許多樹木，引來護樹民眾抨擊；市府水務局與工程包商都稱，被砍除的是成長快、易破壞護岸的桉樹，具保存價值的榕樹都已移植，盼外界不要誤會。

平鎮老街溪兩岸整治 施作步道

今年九月開工的「伯公潭客家信仰圈水利景觀工程」，以進行老街溪兩岸綠地整治與護岸工程為主，長度約二百八十一公尺，將在沿岸闢建景觀人行步道和自行車道，並新建糯米橋、開闢水岸公園，要讓老街溪畔成為休閒運動的親水綠帶場域。

溪畔30餘株樹木被砍 民眾痛心

由於工程包商近日施工時砍除了老街溪畔卅餘株樹木，護樹民眾痛心不捨地說，為了整建河邊的人行步道和自行車道，就必須要把一整排卅幾年的樹木全數砍除嗎？無能為力的他們，只能無奈地看著樹木倒下，但始終都想不通：「為什麼要用砍的？不能移植嗎？樹木不能與河邊人行步道共存嗎？」

包商：雜木無價值 且影響工程

水務局指出，完成鑑界後發現該地段的樹木緊鄰護岸，有些更在預定的自行車道中央，評估後認為會影響整體工程，也擔心未來植栽老化倒塌會造成後續使用安全，因此決定移除部分植栽，這片樹林當中有桉樹、樟樹及相思樹，而相思樹、桉樹都是常見的「先驅植物」，壽命比一般植栽短且容易老化，且移植的存活率很低。

五株榕樹具保存價值 已經移植

包商也解釋說，施工前已確立「有價值、能移植的樹木必須保留並移植，無價值的雜木才砍除」原則，現場卅餘株樹木經一一鑑別發現，一株約一米高的樟樹已死亡、無法移植，五株榕樹具保存價值，已移植到廣仁宮對面溪岸旁的公有地，其餘的桉樹、相思樹屬於雜木，易破壞護岸而加以砍除。

部分居民說，施工前與施工期間，水務局與包商曾開說明會，說明施工範圍，他們發現樹木被砍時，也有人曾提出質疑，但經工程包商再度說明處理原則與作法，加上見到五株榕樹確實妥善移植後，才覺得安心許多。

水務局表示，後續工程的執行上，會盡可能避開現場樹木予以保留，不能避開的就移植，如果有老樹、珍貴樹木不能避開或移植，也會提出植栽補償措施，後續也會在車道旁另行種植喬木。

「想讓它死就拿竄根當藉口！」台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，各類樹木都會竄根，政府常常以此為藉口剷除阻擋工程的樹木，對於市府及包商的說法不能苟同，他說，桃園是六都中唯一沒有樹木保護自治條例的，這次的事件正凸顯出此問題，今天上午十點將前往桃園市政府陳情，希望喚醒大眾的注意。