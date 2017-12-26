〈中部〉《台中明年度總預算》林佳龍與各黨團協商 暫定刪40億元

2017-12-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年度總預算數一三○一．八六億元，附屬單位預算數六二二．二六億元。市長林佳龍昨日與議會各黨團協商，初步決定刪減本預算十四億元，附屬單位預算廿六億元，合計四十億元，實際刪減項目今天確定。

台中市總預算案歲出一三○一．八六億元，各項支出中，以教育科學文化、經濟發展、社會福利等為重點；歲入一一○三．一六億元，主要來源為稅課、補助收入等，附屬單位預算數六二二．二六億元，歲出歲入差短一九八．七億元，以賒借收入彌平。

市議會討論預算案，昨進行二讀會前，議長林士昌邀市長林佳龍與各黨團協商，初步共識，本預算刪減十四億元，附屬單位預算廿六億元，合計四十億元，實際刪減項目由市府自行調整，原定昨日下午二度召開政黨協商確認，不過因議事延宕，議長林士昌宣布今天再議。國民黨團書記長李中說，將再確認刪減的各項科目，以免市府對外宣稱都是「國民黨刪的」，且刪減部分明年度不得再辦追加。

民進黨團總召何文海表示，昨日協商，國民黨要求刪減出國、委外、廣告費十四億元，附屬單位廿六億元，相較今年本預算刪除十億元，附屬單位刪除廿九億元，還多一億元。但民進黨團成員廿六位，未超過議席半數，對協商結果深感遺憾。