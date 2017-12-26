〈中部〉選修「香港學」 一中生出國上課

2017-12-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中這學期開辦一堂超酷的多元選修課，學生可於學期中飛出國上課！

一中社會科教師群規劃城市學選修課，這學期鎖定「香港學」，除在課堂學香港的歷史、地理、公民觀，更帶學生直飛香港，體驗百分百「港味」的實察課程，成為國內首間高中飛出國上課的選修課。

高中選修課程將自一○九學年度起全面上路，一中四年前開始發展多元選修課程，提早讓學生自主選擇學習內容，校長陳木柱指出，全校已開設廿六門選修課，這學期更有創舉。

包括歷史科教師陳俞伊、李詩偉、地理科教師李洛鈴、陳彥宏及公民科教師任宸瑩跨科合作「城市學」，規劃「走出台灣、飛進世界」課程內容，並邀請長億高中歷史科教師張倍華跨校參與。

陳俞伊說，一中社會科早就帶學生到地方訪查、走讀歷史等，今年再帶學生走出台灣跟國際互動；這學期的城市學鎖定「香港學」，修課的廿五名學生中，三分之二就是衝著可以出國而來。

香港學上課內容，包括教簡單粵語，唱粵語歌，更找來在台灣的香港人分享兩地異同；三天二夜香港實察教學之旅，師生每人自費八千餘元，有十六名學生參與，學生自行辦理護照、港簽，與在香港求學、任職的台灣人交流，還融入小自助的概念，踏訪景點。

陳俞伊說，有學生到機場才發現港簽填錯日期，緊急在機場趕辦，驚險搞定成行，課程磨練學生解決問題的能力，都是珍貴的學習歷程。

亡命小巴 學生體驗深刻

學生蔡秉桓聽聞香港小巴有「亡命小巴」之稱，實際搭乘後，深刻體驗到「亡命」特色；陳昱穎則體驗到有別於台灣的桌邊服務，須直接攔車取菜的港式茶餐廳特色等，大家都說，是教室內學不到的人情趣味，不虛此行。