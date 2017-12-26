〈中部〉台中6招護空品 3年增54處綠地

2017-12-26

〔記者張菁雅／台中報導〕推動綠色交通，市府提出九項行動計畫、六項強化作為，除增加電動公車、太陽能候車亭數量、提供轉乘優惠，並將提高私人燃油車使用成本、加強觀光熱點區交通管制等；環保局另推動空地綠美化，三年來已開創五十四處綠美化地點，面積達廿餘公頃。

拚明年150輛電動公車上路

王義川指出，台中市人口已達二七八萬人，汽機車數量約二七六萬輛，相當於平均每人擁有一輛車，每千人持有車輛數為六都最高，空氣污染也相對加重；為改善空污，台中市目前有七十輛電動公車，明年以一百五十輛為目標，短期採新闢路線優先考量使用電動公車，長期目標（二○三○年）為推動市區主要路廊以電動公車營運。此外，太陽能候車亭今年建置完成二百座，明年再建置一百座，不僅省電減碳，更提升夜間候車安全性。

目前市區公車是十公里免費，一○七年七月至一○九年六月將實施軌道轉乘優惠，台鐵轉乘市區公車，該趟公車免費，並視捷運綠線通車營運期程，持續滾動式檢討。

年增千個停車格 收費管理

此外，市府將提高私人燃油車輛使用成本，每年增一千個停車格納收費管理，差別費率及累進費率停車格再增五百格，並計畫加強觀光熱點地區交管，將以高美濕地、逢甲商圈周邊為示範區，其中，逢甲商圈規劃在例假日時段限縮車道數，以抑制汽機車使用，擴大人行空間，目前研議在福星路進行管制。

王義川表示，預估綠色交通計畫可降低三萬五千七百廿四公噸碳排放量，相當於一百座大安森林公園減碳量，公共運輸使用率從十二％提升至十五％，懸浮微粒每年減少七十四．二七公噸，一氧化碳每年減少七十二．一四公噸。

環保局長白智榮說，空地綠美化可抑制揚塵，也能美化市容，同時實施「空地管理自治條例」，將閒置荒廢土地翻轉成民眾可休憩的場所。

綠地明年倍增 再闢17.6公頃

根據環保局統計，市府三年內共開創五十四處綠美化地點，包括市定古蹟摘星山莊、牛罵頭遺址文化園區、大甲日南火車站等，面積達廿餘公頃，並種植三千八百多棵喬木及十二萬多棵灌木，減碳效益約四百六十三公噸，預估明年可再增加綠美化面積約十七．六公頃。