〈中部〉飛「蝶」出沒巷弄 埔里推蝴蝶造鎮

2017-12-26

〔記者佟振國／埔里報導〕注意「飛蝶」出沒！國立暨南國際大學R立方學堂推動埔里鎮巷弄營造，特別以蝴蝶為意象，師生以無痕黏貼方式，在南門里巷道路面、牆面等設施，貼上美麗的蝴蝶圖案，還有「注意飛蝶出沒」、「祝蝴」等KUSO告示，具療癒及幽默感。

埔里鎮早期以蝴蝶產業聞名，許多民眾兒時都有捕捉蝴蝶、製作標本，藉此幫助家計的經驗，隨著產業沒落與生態保育觀念興起，近幾年來埔里產官學界積極推動「蝴蝶造鎮」計畫，除以保育、觀賞代替捕捉，營造適當的蝴蝶棲地，在地文化藝術也融入蝴蝶元素。

暨南大學的R立方學堂，這學期開辦「參與式規劃課程」，讓大學生集思廣益投入埔里巷弄營造，以南門里永樂園青年旅館周邊巷弄為示範點。

同學們討論為店家設計新的旗幟、布條，也有人提議埔里早期以蝴蝶聞名，目前也推動蝴蝶造鎮，何不以蝴蝶為主軸，融入文化藝術，活化在地巷弄空間。

課程指導老師鄭曉然也對南門里民發出說帖，強調會以無痕黏貼的方式，在巷弄路面、牆面、柵欄等處貼上美麗的蝴蝶，也懇請鄉親能接受青年學子給埔里的「祝蝴」，還有斗大的三角形蝴蝶標誌及「注意飛蝶出沒」的KUSO告示。

「老巷弄經過一番裝飾，真的變得耳目一新。」南門里長陳昭維肯定暨大師生的用心與創意，也強調埔里過去以蝴蝶、花卉聞名，多年前地方曾以花卉進行社區巷弄景觀營造，可惜未能持續下去，這次的「蝴蝶造街計畫」希望能長期推動，南門里也願意成為試辦點。

永樂園青年旅館業者陳泳溙指出，最近投宿的遊客或是國外背包客，都對巷弄的蝴蝶意象印象深刻，也可以逐漸擴大範圍，讓老街道重現新活力。