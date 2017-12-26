〈中部〉彰152縣道拓寬封路 溪州2村居民討便道

2017-12-26

學童繞遠走省道 安全令人憂

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣道一五二線「溪州－竹塘段」正進行道路拓寬工程，包商近來在溪州鄉施工時，未與居民協商，將道路封閉近二個月，造成當地溪厝、坑厝兩村住戶往來不易，學童上課還要繞道台一線上，多走五百公尺才能到校。溪州鄉代會主席陳冠廷昨與縣府工務處會勘，包商坦承疏失，下周五前將設置便道，方便居民通行。

坑厝村村長鄭萬長指出，呂厝路是當地村民通往工作地的捷徑，今年十月底拓寬工程進行到此地，廠商直接封閉呂厝路，近二個月還沒完工，村民工作進出不便，學童上學也必須繞道走台一線大馬路，多走五百公尺去上課，安全令人擔憂。僑義國小六年級呂姓學生表示，走呂厝路到學校不用十分鐘，車輛也較少，現在封道後，必須改走大馬路，時間、路程多一倍，且大卡車比較多，覺得比較危險。

包商：下周五前闢機車便道

溪州鄉代會主席陳冠廷說，當地農民田地多分布在溪林路（縣道一五二線）上，呂厝路是重要通行路線，封路之初值二期稻作收割之際，不少農民駕駛農耕機出入不便，必須繞道而行，現在仍未見完工，希望廠商多體恤當地人的感受，儘快完工，或是做個便道方便居民通行。

彰化縣府工務處新建工程科科長周瑞霖表示，一五二線「溪州－竹塘段」拓寬工程，全長約八公里，七月開始施工，目前呂厝路路段進行道路兩邊側溝興建工程，工期較長，因拓寬道路為縣道，施工前縣府都有宣傳，且周邊也有通行道路，廠商無需再申請封閉，收到陳情後，已請廠商加速回填動作，下周五前先興建機車便道讓村民通行，總拓寬工程預計一○八年完工。