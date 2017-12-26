〈中部〉養魚歹賺 嘉義漁友嘆不如種電

2017-12-26

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府農業處進行今年養殖漁業產銷狀況總清查，除了烏魚一枝獨秀，其它魚蝦養殖皆面臨成本保衛戰，甚至虧損累累；不少漁民打算棄漁種電，未來養殖專區遭太陽能板覆蓋可能成為趨勢。

縣府農業處統計，原屬高經濟魚種的七星鱸、加州鱸養殖成本每台斤約五十八元，池邊價六十元，育成率百分百才有些微利潤，養殖過程只要有所死傷就得虧本。

台灣鯛近幾年價格低迷，經漁政單位實施放養登記總量管制，不再供過於求，價格趨於平穩，池邊價每台斤二十三至二十五元，雖高於成本價的二十至二十三元，但因天候關係，暴斃頻傳，約有三成漁民虧損。

嘉縣最大宗養殖魚種虱目魚，養殖面積達兩千七百公頃，成本每台斤三十六元上下，池邊價四十至四十五元，利潤看起來有達一到兩成，但前提是育成率要高。白蝦養殖最淒慘，雖然五十尾一台斤規格均價一百二十元創新高，但育成率偏低，農業處推估逾五成漁友血本無歸，三成持平，真正賺錢者不到兩成。

農業處官員說，僅剖卵用烏魚行情看俏，以二年生為例，每台斤成本八十三至八十九元，交易價烏魚殼每台斤逾三十元、烏魚子八百五十元，一尾烏魚均價約四百元，也就是育成率超過六成就不會虧本，育成率愈高、烏魚子愈大就能豐收。

不少養殖戶表示，剖卵用烏魚利潤雖佳，但養殖時間長投入成本高、風險也大，不致於一蜂窩投入，才能維持好價錢。

有漁民指出，目前已有光電業者徵詢租地種電，但業者考量到設置饋線成本，要求種電區域面積至少五十公頃，原本難度很高，但因養殖漁業前景看淡，已有人打算棄漁當包租公，屆時漁村可能出現整區太陽能板景象。