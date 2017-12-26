〈中部〉學童寫信給耶老 替代役男「偷偷」募禮物

2017-12-26

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕溫馨的耶誕節，斗南重光國小替代役男陳韋捷化身耶誕老公公，圓了孩子的夢，全校學生全收到「耶誕老公公」寄來的禮物；斗六溪洲國小學童則是變成社區獨居老人的耶誕老人，走出校園關懷社區獨居老人。

孩子︰真的有耶誕老公公

「好開心哦！耶誕老公公真的送我禮物。」重光國小四十二位學童都收到「耶誕老公公」寄來的禮物，事實上這位耶誕老公公是學校的替代役男陳韋捷。

陳韋捷邀好友認養助圓夢

重光國小校長校長楊松田指出，陳韋捷先讓全校學童寫信給耶誕老公公，並假裝把信寄出，實際上他把孩子的心願ＰＯ在自己臉書，邀集好友認養禮物替孩子圓夢，獲得熱烈迴響。

陳韋捷說，孩子想要的禮物並沒有很貴重，甚至有孩子不是替自己要禮物，像有名學生因不捨媽媽冬天騎機車雙手凍得冰冷，想要一雙保暖手套；另幾位學生希望家人平安、健康。

楊松田說，為讓孩子感覺耶誕老公公真的送來禮物，校方特別向郵局買明信片並以掛號信件郵寄，昨天一早郵差到學校送信，不知情情況下孩子簽收掛號信時，再由陳韋捷出奇不意送上禮物，孩子收到既驚又喜。

溪洲國小的小朋友則是走出校園，關懷華山基金會照顧的弱勢獨居老人，小朋友吹笛子、唱歌及簡易清掃老人住所，並送給長輩們溫暖的毯子及毛帽，獨居在簡陋屋裡的張阿公看到那麼多小朋友來關懷，感動地流下眼淚。

另美麗有約熱心協會則募集物資，昨天送出三百份的民生物資，協助林內的弱勢家庭。