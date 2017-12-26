〈中部〉（雲林）不堪虧損 國光擬撤西螺轉運站

2017-12-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國光客運西螺轉運站傳出因西螺鎮公所不續約要撤站，甚至在網路群組瘋傳引發爭議，西螺鎮長鄭玲惠強調，合約到期加上國光客運要求降低租金，公所正積極與國產署協調，協助國光原地營運。

「這樣我以後回娘家（屏東）就更遠更不方便了」、「當初花好多錢改造車站，有點可惜」、「西螺交通更不方便了！鎮長呢？立委呢？代表呢？趕快出來協調……」。這些都是網路社群中西螺民眾的反應。

雲林縣府、公所 積極協調降租

西螺轉運站由於不堪長年虧損，國光客運要求西螺公所調降場租未果，無意願再向公所承租，準備撤站，消息一出，民眾驚訝不已，更有網民要求維持現況，讓西螺鄉親不用跑到高速公路西螺交流道附近搭車。

西螺鎮長鄭玲惠指出，國光客運自一○二年承租西螺轉運站，雙方合約到今年底截止，由於國光要求調降租金，但因公所是「二房東」，所有權人是國有財產署，公所已全力協調希望能爭取調降租金。

西螺鎮代會主席鍾任明指出，由於該站是西螺市區唯一長途客運轉運站，鄰近莿桐、二崙、崙背等地民眾都會到此搭車，若撤站民眾不僅得到西螺交流道搭車，耗時又危險，且光計程車費單趟就多一百五十元，相當不便。

若續約不成 元旦起附近設站牌

國光客運嘉義站站長謝連仲指出，西螺站承租初期每個月營運超過一百六十萬元，但高鐵雲林車站通車啟用後，該站載運量銳減，每月租金近廿萬元卻未調降，加上站區目前僅有一家超商進駐，虧損愈來愈嚴重，總公司二個多月前已向西螺公所表達不再續約，不過國光客運雖撤站，但明年元旦起仍會在轉運站附近讓乘客上下車。

雲林縣政府工務處表示，將在最短時間內協助國有財產署、西螺公所及國光客運協調，若無法協調立即降租會先協助客運設站牌，只要有站牌停靠就不算違規。