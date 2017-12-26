〈中部〉柳川超人氣 燈海踩成「鬼剃頭」

2017-12-26

17天20萬人次來參觀

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕市府今年在柳川打造全國首座水中耶誕樹及光景藝術，十七天來吸引約廿萬人次到訪，因參觀民眾很多，有人為拍照踩踏網燈，破壞景觀，讓水利局長周廷彰忍不住在臉書發文，批評「公民素養有待提升」，並呼籲不要將氫氣球帶進柳川，以免引發爆炸危險。

水中耶誕樹亮到今天

市府表示，今年耶誕嘉年華系列活動，新聞局主辦的「耶誕市集」廿五日結束，水中耶誕樹也於廿六日熄燈；由水利局主辦的周邊超大禮物盒、浪漫鬱金香、玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等創意藝術光景，繼續展出至明年三月四日。

光景藝術展至明年3月

水利局說，「創意藝術光景展覽」每日點燈時間為晚上五點半至晚上十點，跨年、元旦、農曆年除夕至大年初五及三月二日元宵節等特殊節日，延長至晚上十一點關燈。

由於最近到柳川欣賞光景藝術的民眾很多，有些民眾為了拍照，竟進入草皮踩踏LED網燈，致草地網燈瞬間慘遭鬼剃頭，讓水利局長周廷彰忍不住在臉書PO文「穿得這麼漂亮，行為這麼沒公德心，真的不知道該說什麼…」，質疑民眾「這樣照沒有比較美」、「公民素養有待提升」，呼籲發揮公德心，在人行步道上拍照，切勿踏上草皮，避免破壞公物及觸電。

氫氣球恐爆炸勿帶入

此外，柳川周邊有許多攤商沿途販售氫氣球，水利局也提醒切勿將會飄的氫氣球帶入柳川水岸，以免因人多或有人吸菸造成氫氣爆炸，危及大眾安全。