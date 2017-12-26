〈中部〉可愛動物教育園區叫停 地方喊蓋停車場

2017-12-26

解約月餘鐵皮未拆 民代率眾抗議

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣政府有意在溪州公園旁設置「可愛動物教育園區」，未料引起地方居民強烈反彈，並組成「反流浪動物收容所自救會」，日前縣府決定終止興建契約，但自救會成員擔心可能「死灰復燃」，昨天在縣議員李俊諭、溪州鄉代會主席陳冠廷帶領下，前往施工現場抗議，希望速拆圍籬、並改建為停車場。

縣府原本選定溪州公園一處土地，斥資七千多萬打造「可愛動物教育園區」，沒想到去年十二月動工時，遭部份鄉民團團圍住，並組成「反流浪動物收容所自救會」展開抗爭，縣府召開說明會時，自救會更與動保團體人員爆發流血衝突，縣府協調未成，今年十一月十七日與廠商終止契約。

解約至今一個多月，園區外仍圍著一層鐵皮，自救會成員擔心圍籬若不拆除，流浪動物收容所恐有再起爐灶的可能。黃姓鄉民表示，該處原本可供停車，如果設立流浪動物收容所，只會破壞公園環境，影響觀光品質，政府應拆掉圍籬，改建停車場；縣議員李俊諭則說，縣府與興建廠商已正式解約，距離明年春節「花在彰化」活動迫在眉睫，至今圍籬不拆，恐影響民眾停車權益。

明年1月底前拆除 台糖土地恐歸還

彰縣府工務處建築工程科科長陳銘男表示，本月八日已行文終止契約，目前正與廠商進行工程決算，預計明年一月底前，拆除現有圍籬與設施；農業處副處長郭至善表示，該地屬台糖所有，當初是透過農委會以專案方式申請，才能興建「可愛動物教育園區」，現在合約終止，此地可能要歸還台糖，若要蓋停車場需變更地目，也要台糖同意才行。

台灣防止虐待動物協會研究專員邱于軒說，溪州公園無法成立「可愛動物教育園區」，令人感到遺憾，未來當地是否蓋停車場，協會沒有意見，但期許縣府未來選址前，一定要和居民多溝通，避免污名化與衝突再度發生，決定場址後，也要有魄力去執行，不能因少數人反對而退縮。