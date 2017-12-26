〈中部〉（雲林）石龜溪鐵橋串聯單車道 「4軌」難騎

2017-12-26

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕雲林大埤自行車道與嘉義縣大林自行車道連接的台糖石龜溪鐵橋，鐵橋上軌道有四條，影響行車安全，地方盼能拆除；雲林縣府文化處表示，早年台糖小火車行駛時就已存在，將邀集文貨資產委員會委員及虎尾糖廠進一步會勘。

石龜溪鐵橋跨越石龜溪，早期為虎尾糖廠與大林糖廠間「大林線」的主要聯絡橋梁，大林線早年還曾兼客運，糖業沒落後，於一九八二年停駛閒置多年，鐵道後改為自行車道，鐵橋則在耆老奔走下，於二○○六年登錄為雲林縣歷史建築。

石龜溪鐵橋是雲林自行車道銜接嘉義縣自行車道路網的重要橋梁，可從虎尾騎到大林糖廠等地，也可從斗南車站騎到嘉義等地；地方多位民眾向縣議員蔡東富陳情，指鄰近大埤、斗南的通勤學生、上班族把該自行車道當成通勤祕道，每天進出有上百人次，但鐵橋上四根鐵軌影響行車安全，已發生多起摔車意外。

許姓民眾說，除了通勤族，地方許多農民要到對岸務農，有老農騎腳踏車載著農機行經鐵橋，兩根鐵橋間距只有三十多公分，搖搖晃晃，旁人看了都捏把冷汗。

蔡東富昨天邀集縣府城鄉發展處、文化處現場會勘，文化處副處長陳美燕表示，舊鐵橋上就有四根鐵軌，根據台糖老員工口述為火車的「穩定軌」，修護時依原貌呈現。

蔡東富表示，他認同縣府保留文化資產，但要便民才是好的建設，更何況已造成民眾通行安全顧慮，希望縣府能考量地方需求，儘速將中間兩根鐵軌拆除。

另外，已規劃成單車道的崙背鄉港尾段台糖五分車舊鐵道，因民眾欠缺公德隨意堆置垃圾頻傳火災，讓崙背空污愈來愈嚴重，崙背地方各界昨天發起「自清」行動，清理再綠美化植栽，大伙兒還分別組成垃圾稽查大隊，呼籲大家不要再把這裡當成垃圾場，否則蒐證送辦。