〈中部〉嘉市明年總預算 議會大砍6.08億

2017-12-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府一○七年度總預算案昨經議會三讀通過，歲出原本編列一百三十七．四五億元、共刪減六．○八億元，通過一百三十一．三七億元，刪減比例達四．四三％、這也是市長涂醒哲上任三年來的新高，恐衝擊明年元月上路的市府組織改造運作。

刪減達4.43％ 涂醒哲上任以來新高

會後，涂醒哲與在場議員握手致意，隨後快步離去、婉拒媒體採訪；市長室秘書蔡瑞堂說，市府待收到議會決議的公文後，會召開記者會進一步說明。

市議長蕭淑麗表示，總預算案審議預算期間，議員出席踴躍，對預算案提出意見，也有給市府官員充分說明解釋，不過府會溝通、說明須再加強；此次刪除沒必要及沒急迫性的預算，希望每筆預算能落實為民謀福，且避免市府債台高築。

市主計處長房銘輝表示，明年總預算案以調整後的市府新組織編列，歲入一百二十三．四一億元、刪減後為一百二十一．三七億元，歲出一百三十七．四五億元，刪減後為一百三十一．三七億元，歲入歲出短絀十億二十三萬三百二十元，將賒借收入支應。

城鎮之心、自行車道工程剩千元

市府被刪減預算較多項目為，工務處「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善」相關工程、用地費及新建工程編列二億二千六百萬元、刪減剩六千萬元；都市發展處「補助辦理一○七年度城鎮之心工程計畫」一億兩千五百萬元被刪減剩一千元。

新設的觀光新聞處「嘉義市區自行車道串連、延伸及優化計畫工程」一千四百萬元刪減剩一千元、新聞行銷及公共關係業務共編八百九十九萬元全被刪除；新設的智慧科技處「數據分析服務」五百四十萬元被刪除；建設處「行道樹植栽更新計畫工程」九百萬元被刪剩一千元。