〈南部〉入冬最嚴重空污 連續20小時紅害

2017-12-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）連兩天達到「紅害」不良等級，從前晚開始，一直到週日傍晚，一整天空氣品質都遭透了，昨天清晨四時並達到最高峰，PM2.5濃度高達九十七微克／立方米，逼近破百。這波霾害截至昨天傍晚五時，「紅害」不良等級持續逾廿小時，為台南入冬以來最嚴重的一波空污。

市府也啟動空品應變措施，但因新一波冷氣團南下，將帶來境外污染物，預計台南今、明兩天的空氣品質仍然不佳。

環保局表示，受大陸高壓出海影響，大氣擴散條件不佳，台灣西半部空氣品質均受影響，由於新一波冷氣團可能到來，將再有新一波的境外污染物移入，提醒市民外出時做好自我防護，敏感族群宜避免劇烈戶外活動。

不過，昨天不少有慢跑習慣的民眾，仍無視這波霾害，在毫無防護措施下，照跑不誤。

預警一級應變措施啟動

環保局說，前天即依「台南市空氣品質惡化防制措施計畫」規定，成立防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，包括出動洗街車，清洗街道減少揚塵約二六六公里；並通報八十二家工廠、一百五十處營建工地，要求灑水等做好自主管理，加強空污防制設備操作狀況。

環保局也出動稽查員，前往排放量大的工廠進行稽查，在營建工地部分，出動無人機進行空拍稽查、露天燃燒等，若有揚塵污染或露天燃燒，將立即告發。

高污染車輛管制部分，在南科周邊執行柴油大客貨車稽查攔檢，也在安平、永康、新營等工業區進行柴油車目視稽查，在敏感區域榮民醫院、成大醫院進行二行程機車攔檢作業，及新營醫院、東區、北區、永康區等進行怠速稽查，以減緩空氣污染。