〈南部〉尼龍飛碟來了 降落龍崎月世界

2017-12-25

牛埔里反掩埋場推觀光

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕讓遊客真的看得到UFO降落！

龍崎區牛埔里因綜合事業廢棄物處理中心設置案引爆環保爭議，為訴求以自然環境推動觀光發展，居民結合現有的月世界景觀，繼「外星人與幽浮的家」入口意象之後，再度以情境劇場的表現手法，製作直徑八公尺大的飛碟，並著陸在泥岩山丘上，昨天完工，夜間還有耀眼的燈飾，成功形塑當地拍照、打卡的新亮點。

形塑外星人與幽浮的家

形塑「外星人與幽浮的家」，來自牛埔里長陳永和的構想，他說，世界級的泥岩景觀，一旦掩埋場進駐，帶來的污染公害，將破壞淳樸、美麗的園區，推動這項創意計畫，且具體實踐，旨在凸顯當地絕對有發展觀光的條件。

直徑達八公尺 晚上會發光

陳永和設計的飛碟地景，以藍、白色系為主調，圓狀物外圍最寬處直徑達八公尺，包含立起的降落支架，高度也超過七米半，設置於距離牛埔農塘不遠的泥岩半山腰上，遠遠望去就像是UFO降落，吸引遊客搶拍。

看見幽浮著陸，有的覺得突兀，但已達到吸睛效果，遊客稱讚說，其實外星人出現在這樣的地景中，才是名副其實的月世界，設計概念噱頭夠。

陳永和說，這座飛碟以尼龍布特製，到了晚間還有光影特效設計，下方主照明為米黃色，上頭則是粉紅色，再搭配八盞小投射燈，以及布置在邊緣的LED燈，入夜後電力一啟動，真的很醒目。

陳永和強調，若是環境嚴重被破壞，有朝一日，地球人也會變成外星人，搭著飛碟在外太空尋找棲身處，幽浮降落的情境劇場，其中所透露的意涵，值得大家省思。