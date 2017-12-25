〈南部〉姑婆嶼無人島採紫菜 家戶賺年終獎金

2017-12-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列澎湖「三金」之一的黑金紫菜，擁有姑婆嶼無人島紫菜採集權的赤崁龍德宮，昨日動員三百五十人、分搭七艘快艇趕赴採收，由於今年東北季風來得早，每人十台斤以上收穫，以每台斤四百至四百五十元計算，年終獎金歡喜入袋。

紫菜、海菜及??魠並稱澎湖「三金」，分別是黑金、綠金及白金，由於在農曆年前為盛產期，因此也是澎湖人的年終獎金來源；其中紫菜以無人島為佳，位在北海的姑婆嶼產權屬白沙赤崁龍德宮所有，以家戶丁口數為主，近年來每張採集證已達千元，可採收二至三次。

由於昨日下午鋒面就要過境，紫菜生長期怕雨水，若天氣濕冷會打落紫菜，因此龍德宮決定上午採收，今年擁有採集權為三百五十人，僱請七艘快艇載運前往姑婆嶼，並以鞭炮聲為信號，統一展開採集作業，果然天公作美，收穫相當豐富；龍德宮主委鄭進豐表示，今年九月東北季風就起，紫菜生長情形相當理想，為近五年產量最佳。

雖然今年紫菜生長情形佳，但市場價格仍居高不下，主要是野生紫菜品質佳、口感脆，價高仍供不應求，濕紫菜一台斤四百至四百五十元、乾紫菜一台斤八百五十至一千元不等，同時預估今年可採收三次，第一次僅能徒手採集、第二次就開放湯匙等工具輔助，第三次可能全部外包給業者採集。