〈南部〉知本拚觀光 規劃打造變形金剛村

2017-12-25

〔記者黃明堂／台東報導〕知本溫泉除了溫泉，還有什麼吸引遊客？卑南鄉公所租借擺了三座變形金剛，展示一個月，更大的計劃是打造出「變形金剛村」，像妖怪村一樣成為旅遊題材。

經費1500萬 將向中央爭補助

鄉長許文獻說，「變形金剛村」正在草擬計畫，也勘查過幾個設置地點，估計建置經費一千五百萬元，待計畫完成，將向中央爭取補助，及尋求業者贊助。

三座變形金剛前天在知本溫泉勇男橋現身，在鋼鐵橋樑及山川之間，展現威猛形象，連續兩天有不少家長帶著小朋友來拍照；這是鄉公所慶耶誕迎新年的暫時性活動，將持續一個月。

三座試水溫 將展出一個月

鄉長許文獻說，知本溫泉是卑南鄉重要觀光區，但目前面臨的課題是，溫泉在全台各地都有，如果只靠泡溫泉，恐將失去觀光競爭力，因此，鄉公所亟思開發第二特色，目前正朝「變形金剛村」方向構思。

他說，知本溫泉腹地狹窄，而設置變形金剛不需要太大土地，鄉公所已勘查多處閒置空間，評估設置變形金剛，希望達到遊客隨處能輕易看到變形金剛的程度，藉此吸引小朋友帶著大人來旅遊。

他說，為達到經濟效益，變形金剛的周邊產品也有一併開發，增加遊客的消費意願，相關計畫草擬已達七成，希望明年能完成，進行財源籌措，盡快實現。