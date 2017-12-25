〈南部〉少光雕、燈飾 萬金耶誕季人潮銳減

2017-12-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬金耶誕季昨晚掀高潮，但今年遊客人潮明顯減少，過去每年都會湧入近百萬人次，今年減少了三分之二，少了光雕秀及耶誕燈飾，讓不少遊客感到失望，但教友認為這樣的溫馨氣氛剛剛好。

教友︰少了噪音髒亂很溫馨

萬金聖母聖殿擁有一百五十六年建堂歷史，是台灣最古老天主教堂，自二○一一年起由屏東縣政府舉辦「萬金耶誕季」，並引進光雕秀，吸引大批遊客朝聖，去年在聖殿教友反映下，縣府取消了光雕秀，人潮也少了三分之一，今年由萬巒鄉公所接手辦理，尊重聖殿意見，回歸宗教寧靜，遊客人次持續下滑。

聖殿教友表示，過去萬金社區燈飾經費由縣府補助支出，今年經費減少，社區中不見燈飾，加上鄰近的吾拉魯茲部落也舉辦耶誕活動，人潮因此分散，但這樣的溫馨氣氛剛剛好。

聖殿指出，譁眾取寵的光雕、燈光秀容易模糊平安夜的迎聖嬰、報佳音儀式，人潮雖多，但更多的是髒亂及噪音，人少了一點，溫馨氣氛就多了一點。

遊客失望 進駐攤商不想來了

雖然鄉公所不對外招商，但街道上仍擺滿攤位，不少遊客反映，雖然今年主打溫馨氣氛，但除了教堂有點燈，社區中看不見耶誕燈飾，雖仍有大量攤商進駐萬金街道，但如果只是想要逛夜市，大可不必大老遠跑到萬金，很失望。

有攤商表示，攤商在耶誕節期間進駐萬金已行之有年，如果人潮持續下降，連攤商都不會想來了。

昨晚萬金聖母聖殿延續傳統舉辦迎聖嬰活動，今年的迎聖嬰地點在萬金村長潘安雄的家，由教友扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車在神父帶領下繞行萬金村，並前往迎接聖嬰到聖殿，各地教友熱情擁簇，氣氛莊嚴。