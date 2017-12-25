〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列七之2∕資訊公開篇》市長會遠雄 訊息「擠牙膏」被罵翻

2017-12-25

記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良、周彥妤／特稿

市長柯文哲向來標榜「公開透明」，但過去三年屢次破功，如世大運國安講稿疑雲，市府一直解釋不清楚。大巨蛋爭議時，市府隱匿與遠雄喬同意書、排除前法務局長楊芳玲。北市法規系統全面上線，網站介面僵化、搜尋不人性化；而民眾更無法查閱家暴地圖，形同看板政策，未能讓民眾擁有知的權利。

雙城論壇國安講稿 羅生門

柯曾自爆今年七月出席台北、上海雙城論壇前，將講稿傳給國安會，沒想到國安會「已讀不回」，放他一個人對付中國大陸。但對此，柯文哲、國安會說法有落差，目前仍是羅生門，柯於議會還說「我是太老實，自己扛過去就算了」，藍綠議員皆痛批柯說謊。

對於大巨蛋，柯市府雖於網路公布馬、郝市府時期的審查文件，但對於柯任內發生的疑點，如市長、副市長陳景峻及鄧家基、市長室主任蔡壁如，與遠雄代表見面時間、內容，都是「擠牙膏」釋出。市府原本稱柯與遠雄企業團董事長趙藤雄私會無紀錄，未料，數天後公布由柯轉述、蔡壁如撰寫的「會議紀錄」，至於雙方其餘會面，只有「會議紀要」，無詳細內容。市府還被揭發，隱匿蔡壁如與遠雄喬同意書，反對簽署同意書的楊芳玲黯然下台。

為了讓民眾了解法規，市府斥資五百萬經費優化「台北市法規查詢系統優化」，納入解釋令函、都市計畫書等內容，也可用通俗語彙查詢法律條文，去年十二月上線，柯還誇口「這是商鞅變法以來最大的變革」，但介面僵化、缺乏互動性，對使用者而言不夠友善。

柯上任推出多項資訊地圖，如因應文山區淹水，公布全市「淹水潛勢」地圖，讓民眾有知的權利、甚至認為有助於防災，但民眾反應也兩極，有人擔心民眾會誤會該地圖是土地管制依據，擔心此舉造成房價下跌。

公布淹水潛勢地圖 民憂房價跌

另外，今年三月由台北市家防中心建立的「家暴案件地圖」，當各界以為資訊公開時，民眾卻找不到網頁，十一月更被民間團體譏諷為「幽靈地圖」。家暴中心才回應，地圖先支援政府決策使用、社區防治研究，讓社區防暴心裡有數，系統內無個資、只有數字，會再開放NGO、民間團體申請使用，目前一般民眾不需要。