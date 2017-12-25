〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列七之1∕智慧城市篇》智慧城市辦公室 砸大錢無成效

記者郭安家／特稿
市長柯文哲上任首年，由資訊局編兩年八千萬元經費，設智慧城市專案辦公室，媒合各局處推出智慧政策，如智慧化公共住宅、路燈、站牌、無人小巴等；今年續編三千多萬元，讓政策續推一年。不過，智慧站牌卻被批評未接電、智慧公宅無一處完工，而柯念茲在茲的電子支付消費推動緩慢，還演變為與金管會的口水戰，政策要讓民眾有感，仍有進步幅度。
接觸逾兩百廠商 開六百場會
智慧城市辦公室定位是北市府各局處及資通訊業者間的橋樑，邀請專家、業者提供最新科技資訊，再由各局處編列預算，制定實行計畫；截至今年三月，辦公室接觸超過兩百家廠商，與私部門召開會議共計六百場，並媒合六十六個合作案，如無人機智慧救災、運動中心智慧應用等。
力推智慧公宅 卻無一處完工
副市長林欽榮今年初更信誓旦旦說，要將南港東明段、信義六張犁營區ＡＢ街廓等六處公宅、共約七千戶，規劃智慧水、電及瓦斯表，加上光纖網路、太陽能發電及節約管理系統等，須投入十至十五億元，由於柯認為應該戶戶都是智慧公宅，因此還會追加智慧化預算，但目前無一處完工。
柯力推電子支付，日前向總統蔡英文抱怨，悠遊卡公司要申請發行「數位悠遊卡」線上購物，卻被金管會卡了兩年；金管會則指稱，悠遊卡是實體電子票證，如要發行虛擬數位卡，得兼營電子支付機構，是悠遊卡公司未申請。雙方協調後，悠遊卡公司十月提計畫，願依循電子票證規範，且卡片採記名制，迄今未審核通過。至於果菜批發市場電子支付，也僅限於上游運銷商，並未施展於傳統市場。
27處智慧站牌 未接電被抓包
在智慧城市辦公室媒合下，工務局設智慧路燈，但交通局建置的智慧站牌，卻被發現廿七處未接電。至於環保局布設「空氣盒子」，監測PM2.5濃度示警，今年八月木柵國小PM2.5濃度達紅害等級，北市官方LINE還發布警訊，建議民眾不要逗留該區，但市議員發現，同一時間環保署於木柵測站的空氣品質指標屬良好級，資訊差很大。
今年八月，北市府破天荒封閉信義路四段四百多公尺的公車專用道，測試無人小巴的人工智慧，讓無人車雷達「掃描」道路環境、高樓大廈等參數，繪製2D地圖，不過，目前仍無法解決無人車肇事等法規問題，因此尚無法為民服務。