〈台北都會〉陽明山狗場今開拆 百隻毛小孩委外代養

2017-12-25

狗場主盼再給7年

〔記者郭安家、徐義平／綜合報導〕陽明山國家公園管理處今天上午八點將於竹子湖封路，開拆鄭小姐使用十二年的流浪狗收容場，一百隻狗將委外交由其他團體代養三個月，再歸還鄭小姐；鄭小姐昨坦言，她未持有該處土地，六年前購買建物，每年皆有繳納數千元「不當得利」給陽管處，希望再給七年時間，「我要走、狗也要走」，但陽管處要將現地開闢為露營區停車場，現地一百隻狗迫遷，也導致附近流竄的三百多隻狗無人照料，她揚言持瓦斯筒抗議！

陽管處：代法院執行

對此，陽管處秘書張順發表示，鄭女占用國有土地，已由民事訴訟判決拆除，目前是依據法院判決強制執行；因鄭女士不願意遷離，因此由陽管處執行強制命令，代為拆除，產生的相關費用，當然由債務人負責承擔；至於鄭女質疑強拆是為了該露營區停車場，目前並無此規劃，只是先把占用國有地的案件執行排除。

鄭小姐說，前軍中之聲（漢聲廣播電台）於民國五十二年闢該建物，後來賣給一位將軍，七十四年陽管處才成立，建物之後轉手給一位警察之妻，她九十四年承租該處為狗場、一○○年購得建物並予以修繕，每年都繳交「不當得利」。

鄭小姐指出，原本才養五隻流浪狗，也未募款，她自行負擔結紮、植晶片、施打狂犬病疫苗費用，卻持續有民眾棄狗，幾年前她外出回狗場，竟發現「動保蟑螂」丟了四十隻沒結紮的小狗；如今場內有上百隻狗，包括廿三隻獒犬，還有德國、比利時狼犬、聖伯納等，附近山區還有三百隻狗被棄置。

代管費281萬 狗場主需負擔

鄭小姐說，陽管處今年招標「北市北投區湖田段二小段四十五地號土地遭占用案犬隻安置工作勞務採購案」，由社團法人台灣流浪動物希望協會得標，但僅估算該處一百隻狗，編列二八一萬元預算，要將五十隻狗絕育、一百隻狗注射狂犬病疫苗、保管三個月；荒謬的是，她的狗已絕育、施打疫苗等，陽管處卻要她負擔這筆二八一萬元費用。

昨晚有部分動保人士赴竹子湖狗場關心現場狀況；相關人士認為，愛狗人士於竹子湖將棄養狗結紮、定時餵養，部分犬隻生活於山區，而非在狗場，周邊一帶流浪狗可能達鄭小姐所說五百隻。