〈台北都會〉《看問題》市政建設 應加速且更細緻

2017-12-25

記者盧賢秀／特稿

基隆市長林右昌就職三週年，他三年來積極清除遮蔽天際、有如蜘蛛網的電纜線，不論是基隆人或遊客，都覺得天空「變亮了」，城市風貌已逐步改變，多數民眾對基隆的未來發展是有期待的，但也希望進步的速度可以更快，市政建設工程可以更細緻一些。

打著「改變」旗幟的林右昌，執政三年來，基隆火車站南廣場等相關工程陸續完工，東岸停車場和信二路停車場也完成改善，基隆到台北的快捷公車行駛，都讓民眾看到基隆市努力向前追趕；市府與民間團體合辦兒童藝術節、耶誕節等活動，還有為期九天的產業博覽會，成功吸引人潮，讓人覺得基隆活力四射、「動起來了！」

包括基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景、水環境建設等重要建設，林右昌都緊盯進度，並和中央討論軍港遷移、基隆港發展、輕軌建設等，溝通解決問題；他說，錢和土地都是中央單位的，如果等著中央來做，再等十年也沒動靜，市府要主動爭取。

林右昌的手機，下載滿滿的施政計畫，有的已經完工、有些正在施作，也有明年要推動的，他說，基隆的改變要一步一步來，主政者對整套計畫要了然於胸，遇到困難要突破、解決，公務員自然「皮要繃緊一點」，剛上任時，每天忙到晚上十一點才回家，現在已逐步上軌道，只要盯緊進度就好了。

儘管在軟硬體工程都可以看到基隆正在改變，但民眾認為道路、管線工程的施工方式仍未精進，還是跟以前一樣粗糙，常有騎士因此發生事故，咸認市政措施應該更細緻，民眾的感受才會更貼切；還有部分工程延宕，也讓民眾頗有微詞，希望市府加強監督、提升工程效率。