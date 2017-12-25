〈台北都會〉《褒貶不一》在野：畫大餅進度慢 在朝：爭預算政績佳

2017-12-25

記者俞肇福／專題報導

市長林右昌就職滿三週年，各界褒貶不一，有意角逐下屆市長的國民黨籍議長宋瑋莉、海洋大學教授謝立功，都批評林右昌畫大餅包裝施政，實際政績讓人民無感；民進黨籍立委蔡適應則認為，林右昌爭取到軍港遷移預算，大沙灣歷史場景、推動快捷公車與輕軌納入前瞻計畫等重大建設，政績斐然。

宋瑋莉表示，林右昌施政浮誇作假，都是剪綵上任市長政績的「割稻尾」，實際上，他這三年連基礎建設都沒有做好，只會畫大餅包裝市政；宋瑋莉說，林右昌不要再把精神花在出國考察，應該多用心在地方經濟成長與就業發展。

謝立功表示，市政建設有一貫性，重大建設經費幾乎都是前朝編列，林右昌接任後繼續施作而已，但完工的功勞卻獨攬在自己身上，執政三年來，為何建設幾乎集中在最後一年？難道是選舉連任考量？林右昌應該以務實態度拚經濟，增加市民就業機會。

民進黨市議員施世明說，林右昌在歷任市長中表現最好，對基隆港市建設發展有整套的規劃，短短三年已擘劃未來基隆二十年的建設願景，最值得一提的是，在總統蔡英文的支持下，爭取到基隆人夢寐以求的輕軌捷運，整個基隆將有很大改變，未來榮景可期。

親民黨議員莊錦田表示，林右昌有心想要改變基隆，但許多計畫太長遠、不夠務實，而且基礎建設腳步又太慢，市中心建築老舊與狹窄擁擠的街道、就業率低等，才是民眾最在乎的問題，市府並沒有積極、具體的改善作為。