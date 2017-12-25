〈台北都會〉《林右昌就職三週年 基隆市政總檢討（下）》 港市共榮 重見基隆港風光

2017-12-25

港運篇：增加郵輪靠泊 軍港遷移明年動工

記者俞肇福／專題報導

基隆港今年獲選為亞洲最佳郵輪母港，旅客人數今年逼近九十萬人次，但越來越多的郵輪靠泊卻凸顯基隆港水深不夠、無法停泊新型郵輪、郵輪船席不足、通關設備老舊等窘況。目前西二、西三碼頭浚深工程市府預計在明年竣工，將打造第二郵輪轉運中心，東岸軍港遷移到西岸在明年動工，預計四年完工，現址將打造第三郵輪轉運中心，未來基隆港可同時容納七艘郵輪靠泊。

打造成第三郵輪轉運中心

基隆港是天然港口，曾是全台第一大港、世界第七大貨櫃港，基隆市也曾因此百業興盛，但隨著台北港崛起，基隆港相關設施老舊不足，海運業者出走，貨櫃輪靠泊日減，基隆港的風光榮景不如往昔。

但隨著亞洲郵輪市場崛起，基隆港吸納郵輪靠泊，郵輪航次與旅客人次逐年增加，發展為亞洲郵輪母港成為新的經營策略。

不過，新型郵輪動輒十四、十五萬噸以上，目前基隆港東岸、西岸的客運碼頭都面臨水深不夠，郵輪只好靠泊貨櫃碼頭，東、西岸旅客大樓空間不足，無法因應數千人同時入出境，做為國門的基隆港問題逐一浮現，港區周邊的市容景觀破舊，也讓外國遊客留下不好的印象。

東西岸碼頭進行浚深工程

針對基隆港水深不足問題，市府已在東西岸碼頭陸續推動浚深工程，東岸碼頭已竣工，西岸將於明年下半年完工，未來東西兩岸的客運碼頭水深將達十一公尺，均可停靠十五萬噸新型郵輪。

此外，基隆港務公司將把西二、西三碼頭倉庫轉型為第二郵輪轉運中心，西四、五、六碼頭的「會展旅運智慧大樓」預計在一○八年招商，基隆輕軌捷運也將延伸到會展旅運智慧大樓站；軍港遷移在明年初動工，預計四年完成遷移，聯興貨櫃場最快在後年啟動。

市府規劃，四年後，等軍港遷移到西岸碼頭，市府與港務公司將再打造第三郵輪轉運中心，基隆港屆時可以同時停泊七艘郵輪，「基隆市港再生標竿計畫」推動後，基隆港區從西岸延伸到東岸，會有一條四公里長的濱海廊道，市民親水不再是夢想。

規劃改善港區周邊景觀

市長林右昌指出，這些設施改善都在港埠用地，由於土地屬於交通部航港局，管理使用者為基隆港務分公司，因此，市府與港務公司等單位透過溝通平台協商規劃，讓港市共榮；至於港區周邊的市容景觀改善，市府也正在進行盤點規劃，包括老屋拉皮補助等設施，希望加強營造、改善市容景觀。