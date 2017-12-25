〈台北都會〉木下靜涯舊居殘破 新北市府開罰中央

2017-12-25

2011公告為歷史建築 國產署遲未修復

〔記者陳心瑜、吳佳蓉／新北報導〕日治時期台灣美術展覽會審查畫家木下靜涯曾在淡水居住、創作近卅年，其坐落淡水老街旁的磚造兩層樓舊居，二○一一年公告為歷史建築，但建物殘破待修、閒置多年，新北文化局限期管理單位財政部國有財產署北區分署在十月底前提出修復期程，卻遲遲沒下文，近日依文資法對北區分署開罰卅萬元罰鍰；國產署官員表示，將提起行政訴願。

市府依文資法 對北區分署開罰30萬

木下靜涯舊居位於淡水老街旁的山坡上，當地人稱「三層厝」，能俯瞰淡水河出海口並遠眺觀音山美景，一旁同樣是歷史建築的淡水紅樓，已修復並打造為複合式餐廳與藝文館，相較下木下靜涯舊居更顯殘破。

文化局表示，木下靜涯舊居二○一一年十二月公告為歷史建築，在三年內，共十三次要求北區分署編預算修復，但都沒有結果，建物漏水、結構損壞，目前只能以鐵皮加蓋且圍起圍籬，並依法開罰。

新北市文化局副局長于玟說「罰鍰是不得已作法」，木下靜涯對台灣美術發展與啟蒙甚鉅，地方政府見其舊居日益傾頹，相當心痛，但地方財源有限，希望所有權人國有財產署能善盡維護管理責任。

淡水區長巫宗仁表示，木下靜涯舊居二○一一年元月指定為歷史建築，區公所整理建物周邊空間為木下靜涯紀念公園，闢建雲端休憩廣場、藝術畫廊、日式廣場、好日碑和賞景台等，但建物為國有財產署所轄，至今未整修。

國產署：將於本週內提行政訴願

國產署官員表示，主要業務在國土活化、管理，並非文化專責單位，不具有古蹟修復能力，也沒有多餘的預算、人力可以維護管理古蹟。況且該地上物是國有，但基地屬於新北市政府，新北市也應負相關維護權責，新北市可依法向國產署無償撥用地上物，自行進行管理修護，但卻無作為，只靠開罰了事，不認同這樣的裁罰，最快本週內會提起行政訴願。