〈北部〉花蓮市區2千坪國有地 可望暫做停車場

2017-12-25

住宅區擬變更停車場用地

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中心停車位一位難求，花蓮縣議會建設小組審議通過交通部補助縣府五百萬元，辦理前瞻基礎建設城鄉建設改善停車問題計畫整體規劃，附帶條件要求縣府優先規劃市中心的停車場，建設小組建議縣府將東洋廣場後方約二千坪國有土地，土地使用分區由住宅區變更為停車場用地，縣府觀光處代理處長彭偉族表示，將遵照議會決議辦理。

花蓮市區停車位長期不足，中正、中華、中山路圍成的金三角商圈，道路狹小卻又在路邊畫設停車格，佔用道路通行的空間已被審計部檢討多年，縣府向交通部爭取五百萬元補助款，辦理前瞻基礎建設城鄉建設改善停車問題計畫。

爭取前瞻補助 議會附帶意見

議會建設小組日前審議通過，附帶四項意見，希望縣府優先規劃停車場，市區停車空間滿足後，再研議取消金三角包括中山、中正及中華路等路邊停車。

四項意見內容包括：第一，建議自由廣場興建地下化三層地下停車場；第二，文創園區左側，自由街與民國路口西的公園建立體停車場；第三，東洋廣場後方國有財產署土地住宅區變更為停車場用地；第四，取消金三角包括中山、中正及中華路等路邊停車，以利未來蘇花改通車後的交通流暢。

建設小組召集人縣議員施金樹表示，主要是等立體停車場、地下停車場都完成後，市區接駁巴士也開始行駛，最後再取消金三角路邊停車。

國產署花蓮辦事處指出，這片土地使用分區目前為住宅區，過去原屬法院舊宿舍土地，前年逐步拆除地上荒廢的建築物，六月移交由國產署管理，土地公告現值約三點五億元，市價約十億多元。由於目前尚未做其他利用，行政院東部聯合服務中心協調暫時作為平面停車場使用，目前已出租給停車場業者，預計提供二百個停車位。