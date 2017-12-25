〈北部〉改善南崁溪水質 將建第二座礫間工程

2017-12-25

市府編列6600萬元 打造景觀公園

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府水務局為整治南崁溪，去年底在桃園區朝陽公園進行東門溪（南崁溪上游）礫間水質淨化工程（礫間工程），最近另編列六千六百多萬元在龜山區上游處興建日處理量三千五百噸生活廢水的礫間工程，將是南崁溪第二座礫間工程，未來配合桃園北區污水下水道工程接管率提升，將大幅改善南崁溪水質。

水務局長劉振宇表示，南崁溪上游龜山區大崗國中、文華國小附近有座滯洪池，附近家庭污水都是經滯洪池再流入山尾排水、菜公堂排水再匯入南崁溪，由於都是社區生活污水，導致滯洪池有發臭情形，也影響南崁溪水質；未來會在滯洪池上方興建礫間工程，將處理過的水排入滯洪池，讓滯洪池不再發臭，也改善南崁溪上游水質，而礫間工程上方會打造成景觀公園，提供民眾休憩場所。

劉振宇說，礫間工程是利用礫石表面生長的生物膜，消化水中的有機污染物，達到淨化水質目的，但只能處理生活污水，無法處理工業廢水，礫間工程將生活污水從引入到處理完成、回流河川，前後不超過十二小時，且不會產生臭味，可在污水下水道系統完工前，將排放水的生化需氧量、懸浮固體、氨氮值等污染大幅削減，幾乎可以達到放流水標準，對河川水質改善有莫大助益。

劉振宇表示，水質會發臭主要原因是氨氮值過高，放流水氨氮值合格排放標準為5PPM，而家庭廢水的氨氮值約為50PPM，進入污水下水道水資源中心處理後可到達2.5PPM，礫間工程處理過的家庭廢水大約在5PPM左右，在污水下水道普遍接管前，礫間工程的確可大幅降低家庭排放污染。

劉振宇說，礫間水質淨化工程是很成熟的自然工法，目前國內已有卅多場成功案例，桃園也有四個礫間工程，包括老街溪新勢公園、南崁溪朝陽公園、大漢溪員樹林及龍潭運動公園，即將興建的南崁溪上游增設礫間工程，將是桃園的第五座礫間水質淨化工程。