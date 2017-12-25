〈中部〉（台中）天空灰了 16空品測站15站紅害

2017-12-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受大氣擴散條件不佳影響，台中市昨日空品情況差，上午十六個測站有十五站達紅害，下午才漸趨緩；環保局除通知台中火力發電廠利用凌晨離峰時段降載減碳外，也持續監控空品狀況及應變，提醒民眾未來注意自我防護工作。

台中市民昨日一大早就注意到空中灰濛濛一片，空氣品質糟，不少人外出均戴上口罩，還有人原本一早要外出運動，也自動選擇留在家中活動。

環保局長白智榮指出，昨日的空品主要受到大陸高壓影響，東北季風減弱，以致擴散條件不佳，導致台灣昨日西半部空品均不良，台中市昨日上午八點時，十六個空品測站就有十五站為紅色等級、一站橘色等級，且持續到中午，到傍晚才陸續減為橘色或黃色等級。

白智榮說，由於連日空品情況不佳，市府立即啟動應變措施，通知台電在系統供電安全無虞下，昨日凌晨離峰時段啟動環保降載減少發電量減碳，台中火力發電廠共降載二千一百萬瓦。

另加強道路洗掃街抑制揚塵，同時強化制高點巡查、稽查露天燃燒與不當空污排放及空污防制設備操作狀況，將持續監控空品狀況，做好應變措施。

白智榮提醒，受到鋒面南下，環保署預估可能夾帶境外污染物，呼籲未來這幾天民眾除多加留意保暖外，應隨時注意空品狀況，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩，加強自我防護措施。