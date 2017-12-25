〈中部〉《林佳龍就職3週年–市長自評》欣喜中區再生 看好水湳智慧城

2017-12-25

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕執政三年來，市長林佳龍認為政策都按照藍圖在走，最滿意的是中區再生，而未來台中市的亮點，他認為將是水湳智慧城。

林佳龍表示，他最滿意的政策是台中的改變，而台中的改變有很多方面，人民感受最深的就是中區再生，在他當市長前，中區是被放棄的，他曾說「不能救中區，不配做市長」，現在柳川水岸整治後，為中區帶回人潮，附近商店生意變好，房價也起來；除河川治理外，鐵路高架化後串聯前後站，台糖湖濱生態園區、產業故事館即將完工，都帶動周邊商機；另外，中區許多舊建築改造為餐廳與藝文場所，成為文化美學。

至於是否有不滿意的政策，林佳龍說，沒有特別不滿意的政策，最近雖然有人在批評空污，但台中空氣品質已改善且持續進行中，如果有不甚滿意的地方，應該是空污防制成果與社會認知有落差，市府會持續向社會說明。

另外，對於台中市的未來，林佳龍表示，水湳智慧城會是台中下一個在國際上發光的亮點，這裡以智慧城市做為設計，包含智慧建築、智慧能源、智慧交通、商務及生活，食衣住行育樂都在此，基礎建設已建置差不多，明年會有大量的民間投資湧入。

他也說，台中正處於建設的階段，最需要完整的捷運系統，但國民黨兩位有意參選市長的人都反對前瞻基礎建設，也反對軌道建設，萬一他沒有連任，軌道建設能否順利推動下去，這是他比較擔心的地方。