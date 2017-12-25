〈中部〉《林佳龍就職3週年》 捷運、空品、健保補助排富 3大挑戰

2017-12-25

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕三年前，林佳龍以大贏廿一萬張選票，登上市長寶座，明年市長選舉，捷運綠線將是林佳龍的最大政績，但營運受到考驗；調整老人健保費補助政策，雖符合公平正義，卻可能流失老人選票；以及炒得沸沸揚揚的空污問題，都是林佳龍爭取連任必須面對的挑戰。

綠線錢坑？ 沿線開發有信心

台中第一條捷運將在明年試運轉，一○九年全線通車，而台中市目前大眾運輸人口僅佔一成，外界擔心捷運綠線財務負擔是一大考驗。對此，林佳龍表示，若只有一條捷運綠線，絕對是個危機，不只票價收入會有問題，周邊開發也受影響，所以市府已經爭取到捷運藍線，使得外界對綠線沿線土地開發有信心，G8站聯合開發已順利標出，市府不會讓捷運綠線破產。

林佳龍指出，捷運綠線最困難的是未來十年，在藍線通車前，市府將以複合式大眾運輸系統Mr. B&B（Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車）做為替代方案，綠線會與高鐵、台鐵共站，加上鐵路高架化後，多了一條捷運紅線，可以形成「小內環」；另外，綠線沿線十八站未來將重新規劃公車路線、設置iBike站等，讓路網像「魚骨頭」一樣放射出去，並以轉乘優惠鼓勵民眾搭乘，民眾出了捷運站後，可運用各種轉乘方式到達目的地。

補助縮水？ 勿排擠老人社福

台北市長柯文哲刪除重陽敬老金，引發老人不滿，台中市老人健保費補助今年起採取排富措施，僅補助低收及中低收老人，也讓其他老人抱怨連連。林佳龍說，老人健保費補助非法定支出，除被監察院要求改善外，執行三年來，從四億元成長到十二億元，如果更多人知道可以申請的話，可能高達廿億元，財政支出龐大，不但加重年輕人的稅賦負擔，也排擠其他老人福利預算。

林佳龍強調，健保的本質是保險，被保險者付費原本就是責任與義務，而不是由政府代繳，市府將老人健保補助政策調整所節省的經費，用在擴大長照服務、老人假牙補助、乘車補助、增加長青學苑班級數、擴大老人共餐點、建置老人送餐中心等，這才是永續的政策，而且會產生就業機會與社會正面效應。

他希望老人福利服務回到社區，以社會互助機能來支持，形成有溫度的社福政策，才能讓長輩活得健康快樂又有尊嚴。

空污嚴重！ 3年努力PM2.5降

另外，台中市空氣品質不僅市民所關心，也是在野黨緊咬不放的議題，公民團體更舉辦反空污大遊行。林佳龍說，他期盼空污防制是全民運動，除政府，企業及民間每個人都要參與，PM2.5濃度的國家空氣品質標準是十五微克／立方米，他上任時為廿七微克，市府採取八十六項空污防制措施，制定生煤管制自治條例、首創補助鍋爐汰換、推行綠色運具等，現在PM2.5已降到廿微克，還有五微克的努力空間，有信心在二○二○年達成降到十五微克的目標。