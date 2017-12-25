〈中部〉（台中）創世籌寒士宴 700學子街頭熱血勸募

2017-12-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受捐款寒流波及，創世基金會台中分會等，預計明年二月四日席開一百七十桌宴請寒士及弱勢，但截至目前捐款僅達三成，經費缺口龐大，七百餘名高中學子廿四日頂著嚴重空污踩街熱情募發票、募款，盼助寒士吃飽，一整天下來，募得十七萬五千元款項與大批發票。

捐款寒流 需170萬僅募到3成

創世台中分院院長陳韋龍指出，受到社福團體眾多及景氣未見明顯回溫影響，今年募款人氣冷，每年歲末推出的寒士尾牙宴，預計明年二月登場，但所需的一百七十萬元，眼看年底將屆，仍僅募到三成善款，距離成功開宴還有一大段距離。

此外，民眾捐贈發票的情況也是約少一成，多少與民眾加薪有限，把發票視為是另一種開源小確幸而惜捐有關。

陳韋龍說，今年預計招待街友、獨居老人、低收入戶外，還有植物人的家屬，盼讓弱勢家庭均能吃個圍爐宴，預計開辦一百七十桌，比去年增十桌，每桌除餐費五千元外，另希望能各給參與者五百元紅包，共需一百七十萬元。

8校高中生送暖 獲熱情回應

台中一中、女中、二中、文華、忠明、興大附中、惠文及中港等八所學校，得知創世募款助寒士，昨日發起愛心踩街義賣活動，七百餘名學生到各商圈募集民眾愛心。

參與踩街的台中一中學生吳宇哲指出，逢耶誕節到來，雖然大家沒去熱鬧過節，卻給自己一個最有意義的耶誕禮物；他說，參與學生多來自各校的愛心社團，大家想到逢年過節時，許多長輩獨自一人守著空房，甚至有人被迫露宿街頭無法溫飽，就覺得參與是值得的。

也有學生直言，雖是為配合學校的服務學習時數而來，但參與後想到自己的行動能幫助低收入戶或單親媽媽吃尾牙，不禁更賣力義賣，也感受到不少民眾熱情回應，覺得自己也很有收穫。