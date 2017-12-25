〈中部〉麗花阿嬤做回收 車禍、罹癌不停歇

2017-12-25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市七十五歲的蔡謝麗花，慈濟人都稱「麗花阿嬤」，投入資源回收志工二十年，就算是遭逢車禍，或是發現得了肺腺癌，照樣不改其志，因為她認為做回收，就是「救地球」！

蔡謝麗花是碾米廠千金，嫁入鑄造工廠，全力襄助家族工作，二十多年前因為聆聽證嚴法師演講，深深認同資源回收讓垃圾減量的理念，開始當起資源回收志工。

但是勤奮做回收的「麗花阿嬤」，卻因為發生車禍，造成行動不便，「麗花阿嬤」覺得「救地球」不能等，堅持做回收，鄰居被阿嬤感動，都先在家裡把資源垃圾分類整理好，再直接拿到阿嬤家門口，讓阿嬤方便回收。

「麗花阿嬤」不只等鄰居拿回收來，也會去超商回收資源垃圾，如果因為腳痛無去超商拿回收，也會擔心沒有回收就這樣少做一天，超商員工也被阿嬤的熱情感動，現在都會幫忙把回收物整理好。

全心全意做回收的「麗花阿嬤」，卻在今年四月發現自己得了肺腺癌，阿嬤沒有因為病痛卻停下回收志業，照樣繼續「救地球」，還好病情獲得控制，「麗花阿嬤」都說，她越做越健康。

慈濟基金會彰化分會昨天在彰化靜思堂舉辦歲末祝福，「麗花阿嬤」就以自己資源回收救地球的二十年歷程，跟大家分享，只要多回收一個資源垃圾，就是減少地球的負擔。