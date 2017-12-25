〈中部〉飼料廠飄臭 學生戴口罩上課

2017-12-25

校園裡常有臭味 員林大同國中叫苦

〔記者陳冠備／員林報導〕彰化縣員林市大同國中校園裡經常出現一股猶如飼料的腥臭味，味道令人作噁，校方為顧慮師生上課品質，免費提供口罩使用，連日來已有學生受不了因而大量申請口罩。校方澄清，校園飄異味與鄰近飼料廠排廢氣有關，加上最近天氣溫差大，容易引發支氣管相關疾病，因此申請口罩學生人數才增加。

彰化縣內空氣污染問題不斷，除了可能有看不見的PM2.5，還有使人掩鼻的惡臭，其中位在員林市浮圳路的國興飼料廠，因與大同國中僅隔兩條街，附近也是高密度住宅區，每當生產飼料排出廢氣時，居民與學生就苦不堪言，只能緊閉門窗或戴口罩上課。

大同國中校長施純在指出，校園飄異味是多年沈痾，偶有學生表示不舒服，為此校方去年行文環保局請廠方處理，廠方兩次派人到校解釋，表示煙囪冒出的煙為蒸氣，並提出環保署相關數據，皆為正常值，不屬於PM2.5。

大同國中健康中心黃護理師表示，九月開學之初，可能風向關係，校園時不時傳來一股腥臭味，一天約有數十位學生因為空氣惡臭問題還申請口罩，不過近一、兩個月一天只剩一、兩位申請，其他多半是因為天氣冷引起發燒，或是過敏問題來申請。詹姓學生說，不論是否有空污影響，從進校門就會帶口罩，可以隔絕髒空氣，加強身體免疫力及健康。

廠方︰無害人體 環局︰未檢出違法

泰山企業中區管理課長蔡振聲表示，泰山企業兩年前將員林廠承租給國興飼料公司生產雞、豬飼料，原料多為玉米、黃豆粉，對人體並無害，生產飼料過程中蒸氣揮發偶有飄散異味，公司本身已做了配方改善及廢棄物封閉性處置，下個月還會接受環保局稽查。蔡振聲說，國興飼料廠最快明年六月至十二月將進行遷廠，屆時該地不再生產飼料，將做為倉儲使用，敬請民眾諒解。

彰化縣環保局表示，受境外空氣污染影響，近日全台西半部空氣品質並不佳，不只學生上課，也建議民眾出外戴口罩，曾接獲民眾陳情該飼料廠排放蒸汽飄散異味，今年未檢出排放蒸氣有違反項目，不過已要求業者加強臭氧處置，下月將前往稽查。