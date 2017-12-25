〈中部〉胡桃鉗公仔上陣 埔里耶誕派對很復古

2017-12-25

興大實驗林24座大型公仔迎賓

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮早期是耶誕吊飾與小型公仔模型外銷重鎮，為讓年輕世代認識在地傳統產業，十八度C文化基金會昨於中興大學實驗林舉辦復古耶誕派對，現場即以廿四座復刻大型胡桃鉗公仔迎賓，宛如進入童話森林，參加的親子也穿上多國傳統節慶服飾載歌載舞，歡度不一樣的平安夜。

埔里鎮早期有蝴蝶王國的美譽，其實在民國五○至七○年代，埔里也有上百家的手工藝社，主要製造耶誕吊飾等應景商品，以及俗稱「車只仔」的胡桃鉗公仔模型，外銷至歐美各地，這項產業養活不少家庭，創造在地經濟奇蹟，也是四、五年級民眾兒時的回憶。

重現早年手工藝創造經濟景象

為喚起民眾兒時埋首做手工的記憶，也讓年輕一代認識埔里傳統產業，十八度C文化基金會昨天平安夜在南安路中興大學實驗林舉辦「台灣之心埔里童話、國際耶誕音樂派對」，步道兩旁擺放廿四座高一百八十公分的大型復刻胡桃鉗公仔模型，還有高達五公尺的胡桃鉗充氣玩偶，讓民眾大飽眼福，也把握機會跟可愛公仔合照。

參與活動的親子穿上多國傳統服飾登場唱唱跳跳，現場也有請設計師繪製六款代表埔里特色種動物吊飾，包括「北角武獅」、「埔里牛洞」、「虎頭之心」、「吉祥麒麟」、「福氣蜈蚣」、「桃米青蛙」，讓孩子彩繪吊飾時進行鄉土文化教育。

十八度C文化基金會董事長表示，埔里早期有蝴蝶、手工藝、手工紙等三大外銷產業，創造在地經濟奇蹟，也是中壯年族群兒時的回憶，基金會也複製了大型的胡桃鉗公仔做為裝置藝術，並於明年的水上燈會進行展示，讓外地遊客認識埔里傳統產業。

早期海山手工藝社目前轉型敲敲木工房的第一代老板施坤山指出，當時手工藝品外銷興盛，除了家庭代工，工廠做最後手工彩繪的員工就有近二百人，眾人埋首拚經濟的時光仍讓他記憶猶新。