〈中部〉虎尾糖廠五分車體驗 遊客樂透

2017-12-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全台唯一保留五分車運蔗的虎尾糖廠昨天開放搭乘，時速十二公里的小火車載著遊客欣賞鄉間美景，參觀甘蔗採收及搬運實況，啃甘蔗、吃冰棒、看田鼠，也參觀糖鐵和高鐵的「世紀交會」處，人人大呼過癮。

有一百一十年歷史的虎尾糖廠是台灣唯二還在產糖的糖廠，更有全國唯一仍在運蔗的台糖小火車，是珍貴的文化資產，配合今年虎尾糖廠糖都文化季，昨天首度開放讓遊客搭乘小火車，造成轟動。

雲林縣副縣長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬、雲林縣政府文化處長林孟儀等人都到場與遊客同樂，丁彥哲強調，雲林縣政府配合前瞻計畫將糖廠五分車鐵道延伸，讓五分車與高鐵共構，打造獨特糖文化旅遊，值得全國遊客期待。

虎尾糖廠廠長賴坤發指出，糖廠推出糖都文化節，除邀請藝術家在同心公園入口處創作地景藝術、設計糖果屋、糖業文化百年足跡展示館、循環經濟展，昨天還有最夯的搭乘五分車體驗，希望帶動糖業觀光休閒化，發展糖廠觀光，活動到明年一月九日，邀大家共襄盛舉。

昨天大伙兒搭著小火車到虎尾墾地里農場參觀甘蔗採收及搬運實況，現場還能啃甘蔗、吃冰棒、看田鼠，大人小孩玩得不亦樂乎。

來自四湖的陳先生說，小時候偷拉小火車上的甘蔗，啃起來特別有味道，以前和孩子說，沒人相信，昨天特地帶他們親眼目睹，尤其還能真的啃到甘蔗，感動地快掉下眼淚。

不少人都是全家出動、親子出遊，糖廠也貼心地為遊客準備用新糖製成的冰棒，風味絕佳，還有現採白甘蔗，想帶回家的也可以帶走一小段，展示戰利品，尤其蔗田裡一隻隻肥碩的田鼠也讓人大開眼界，陪伴大家度過歡樂假日。