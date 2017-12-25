〈中部〉美籍牧師夫妻傳道 兼關懷偏鄉老少

2017-12-25

推台灣豐收119 拓點鼓勵認領

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來台三十四年、長期從事社區關懷的基督教嘉義縣大林鎮浸信會牧師何馬可、何路得夫婦，在大林鎮「好厝邊關懷中心」陪伴老少傳福音，還積極推動「台灣豐收119」，希望在台一線與台十九線開拓福音據點，來守護台灣偏鄉鄉親。

現年六十三歲的何馬可、何路得夫婦從美國來台後，曾在都市及鄉間服務過，深刻了解台灣城鄉差距，夫妻有四位內外孫，三代同堂，因為愛台灣的心，正推動「台灣豐收119」，規劃召喚夥伴沿著台一線及台十九線兩條公路開拓六十個據點，連結資源較豐富的衛星教會（都市教會）認領，讓城鄉教會攜手照護偏鄉的老少。

何路得說，「台灣豐收119」明年希望連結三間都市教會認領台灣西部沿海三間小教會或福音據點，期待十年內就能在西部沿海成立六十個拓荒教會，而且是要以在地人的心情為發想，發揮事半功倍效果。

何馬可表示，當初基督教台灣信義會在大林鎮設立據點時，經集思廣益命名為「好厝邊關懷中心」，就是讓大林長者了解在這裡「台語嘛也通」，放心走進來交流，長者不見得要信仰耶穌基督，希望讓他們能在此獲得心靈寄託。

何馬可長期擔任司機載獨居老人到嘉義市的大醫院看診，他說，長者身體不適很多都是醫生無法治療的心病，只要藉由適度陪伴就可恢復精神，因而希望開拓「台灣豐收119」據點來照護需要幫助的長者。

「台灣豐收119」團隊也與學校合作，安排美國夥伴前進校園舉辦雙語運動營，讓學員透過球類等運動學習美語，夥伴還進行家庭訪視，發現需要協助的地方，就會引進資源助一臂之力。