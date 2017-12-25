〈中部〉嘉義空氣品質 午後開始好轉

2017-12-25

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子監測站PM2.5（細懸浮微粒）濃度以昨天早上十點最高值為八十一µg/m3，同一時間新港站達到九十一µg/m3，已超過環保署空氣品質標準二十四小時值三十五µg/m3，中午十二點後開始下降，下午三點過後，降到三十µg/m3以下。

嘉義市在這波空氣品質不良期間，於前天傍晚開始明顯受影響，傍晚五點的PM2.5濃度為五十八µg/m3，昨清晨四點達到最高值九十一µg/m3，空氣品質於昨午過後開始好轉，下午四點已降到三十四µg/m3。