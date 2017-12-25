〈中部〉西螺霧濛濛 溪州焚化爐煙囪幾消失

2017-12-25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕霾害又來？與西螺鎮相隔一條濁水溪的彰化縣溪州鄉焚化爐煙囪，昨天竟然彷彿消失般，在雲霧裊繞中幾乎看不到，西螺鎮民擔心健康受到影響，出門只能戴口罩自保。

西螺鎮昨天不少農民出門到濁水溪河床工作，發現對岸彰化縣溪州鄉高達一百二十公尺的焚化爐煙囪竟像變魔術一般，幾乎不見了，農民擔心霧霾愈加嚴重，造成視線不佳，可能連帶引發呼吸器官過敏發病的機率提高。

為了確保健康，不少鄰近濁水溪的住戶坦言出門一定戴口罩自保，這陣子霾害自十天前出現，從晚間九時到隔天上午九時都未消散，民眾調侃再不改善空氣品質，只好自備防毒面具。

議員指空品不佳、濁水溪揚塵造成

縣議員李明哲表示，這幾天霾害應是空氣品質不佳造成，但是不少民眾感覺濁水溪揚塵有愈來愈嚴重的趨勢，過去塵害以西螺鎮最甚，現在則是濁水溪較上游的莿桐也有相同情況，甚至遇到風大之際，林內鄉也出現塵害，這一切說明了濁水溪上游截流過後，河床缺乏足夠的水份滋潤，導致濁水溪沙漠化，災害跟著生成。

根據環保署空氣品質監測站所測，直到昨天下午斗六及台西地區空氣品質指標AQI高達一百二十七，崙背鄉也達到一百二十，最高數值則是麥寮地區高達一百三十二，都是不適合過敏體質者戶外活動的橘色警示。

李明哲表示，儘管這幾年吃飯拌沙對濁水溪沿岸居民是常態，不少民眾反應已受不了惡劣生活環境，尤其崙背鄉部分村落肺腺癌患者離世大增，居民反應是過去不曾遇過，現在住在當地壓力相當大，公部門應設法改善。