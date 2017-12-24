〈南部〉「小貓巴克里」獎連連 創作基地在台南

2017-12-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕《小貓巴克里》是台灣本土原創動畫，曾獲台灣金鐘獎最佳動畫與韓國首爾國際動畫影展評審團特別獎，創作基地「貳號資訊設計工作室studio2」就在台南。

團隊以家鄉台南為藍圖

導演邱立偉是今年台南跨年晚會受邀主角之一，將現身說法分享創作經歷。他是台灣動畫的中生代領軍人物，畢業於台南藝術大學動畫研究所，在中國北京電影學院導演系取得博士學位。

《小貓巴克里》的好奇與古靈精怪個性受到許多觀眾歡迎；邱立偉表示，在這個以人類社會為主的世界中，動物如何加入人類社會的規則中成長，這令他好奇，製作團隊開始以家鄉台南為藍圖，建立起一座「市民是動物」的台南市，在調查、資料收集與考證上花許多時間，整個劇組超過四百人，用逾兩年時間完成這部動畫長片。

代理市長李孟諺表示，一部成功的動畫，可以變成一個城市的代表跟象徵；像很多人到日本玩，就會想到龜有公園前派出所，也就是烏龍派出所、兩津勘吉，看到淺草寺，就會想到那個場景。

李孟諺認為，過去有很多年輕人都覺得在台北才有比較好的工作機會及薪資，但是現在發現越來越多年輕人回來台南開公司，或是開個人工作室，其實現在「網路取代馬路」的時代，公司開在哪裡並沒有什麼不同，台南有很多機會，居住條件和成本都比北部穩定。