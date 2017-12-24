〈南部〉葉石濤文學紀念館慶 訪米街尋裝置藝術

2017-12-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕葉石濤文學紀念館五週年館慶系列活動「葉頁漫步」，由葉石濤文學紀念館為起點，帶領民眾循著文學文本漫步城市，感受作家筆下的台南風情。昨天壓軸登場的是「濤夢拾米」裝置藝術展，用葉石濤作品「巧克力與玫瑰花」為元素，講述葉石濤與米街之間關聯，並轉化成藝術裝置藏身於街道巷弄間，展期將至明年一月底。

昨天裝置藝術展開展，文化局選擇葉老文章中的「黑膠唱片」為主軸，打造限量版「唱盤闖關卡」，志工帶領參加民眾前往米街找尋隱身巷弄中的五處藝術裝置點，感受老街道特殊懷舊氛圍和歷史痕跡。

葉石濤曾在文章中提及他的青春時代約有五、六年時光與米街（即現今的新美街）關係密切。這條街道，是他生活必經道路，作品描繪時代的氛圍、米街的日常、情感的萌發與凋謝，以及在米街參加讀書會卻因此曾受白色恐怖迫害。

文學文本為元素 與社區連結

「濤夢拾米」是文化局與中西區公所、米街人文會社、成大建築系起點團隊，以及南台科技大學視覺傳達設計系學生共同協力，經過不斷溝通討論，從文學文本提煉葉石濤與米街的共通元素。

例如表現材質，盡可能地運用米街現有產業如亞鉛、金紙等；裝置地點則多選擇作品中曾提及的地景，例如廣安宮、進士巷、溫家大宅等，期望與社區連結，不僅是葉老筆下的過去式，同時也呈現米街的現在進行式。

南市文化局表示，葉老雖在文章中寫得輕鬆簡單，對於這條街的情感以及發生人事物卻隱含意義，因此期望運用藝術裝置的表現手法，傳達文學文本背後的意涵。