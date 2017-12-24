〈南部〉推再生能源 賴清德關切種電設施

2017-12-24

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德「回娘家」，昨日展開參訪各廟宇的行程，早上先到台南祀典武廟及大天后宮參拜祈福，中午再訪視太陽能光電設施及前往鹿耳門聖母廟。面對媒體追問新北市副市長侯友宜昨日也到聖母廟參拜；賴清德表示，歡迎任何人來台南。

賴清德一早先到祀典武廟與大天后宮參拜祈福，表示此行主要為落實總統蔡英文的前瞻基礎建設及長照2.0兩大政策，前者除了滿足下一世代對基礎建設的需求外，也可擴大政府支出，帶動民間投資，讓經濟發展與進步。另外，賴清德也特別提到，台南市府積極投入登革熱防治工作，今年是「零本土病例」，感謝市府團隊努力，給他們掌聲。

結束參訪廟宇後，賴清德接連前往長照機構、視察竹溪整治，以及城西掩埋場的太陽能板種電設施，並勉勵台南市府與市民共同推動再生能源，早日達成非核家園與再生能源達廿％的目標。

賴隨後也臨時增加行程，前往鹿耳門聖母廟參拜，值得一提的是，侯友宜稍早才離開。對此，賴清德表示，歡迎任何人來台南市的廟宇參拜，畢竟台南市是台灣第一個城市，玉皇宮、天上聖母或關聖帝君，甚至王爺，很多都是發源自台南，所以台南一直都有很多信徒前來參拜，對於這些喜歡來到台南參拜的信徒，他和台南市民都相當歡迎。