〈南部〉賴揆長照大紅包 明年補助20億

2017-12-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動長照2.0計畫已一年，可是長期照顧體系分級定位不明，補助審核受限層層行政程序，衛福部長陳時中昨日陪同行政院長賴清德參訪台南長照推動情形，當著賴揆的面，承諾明年二月前會擬定實施標準及規格，賦予地方彈性自主權。

全市明年ＡＢＣ據點 將擴增至363個

台南長照計畫Ａ級社區整合型服務中心、Ｂ級複合型服務中心、Ｃ級巷弄長照站，全市目前有一百八十九個，明年將擴增至三百六十三個，而卅七個行政區每區都有Ａ級服務中心；對此，賴清德也帶來好消息，台南推動腳步很快，中央補助經費今年八億，明年則約有廿億元，期望南市認真努力推動成為全國長照示範城市。

明年二月前擬定標準 給地方自主權

陳時中不諱言形容長照2.0計畫推動以來採取「滾動式」檢討，「轉得大家頭昏昏」，但是經過這一年來實務經驗，漸上軌道累積執行策略，彙整地方意見後，將會在明年二月前擬定照顧體系分級標準及規格，匡列經費直接給地方因地制宜佈建資源，自行審定核銷經費，減輕沉重財務壓力，今年長照計畫一百六十．九億餘元，明年將拉高至三百一十九億元，希望地方依實際需求把錢花在刀口上。

陳時中強調，長照2.0計畫重要精神及目的，不是只在機構中心內做得好就行，而是整合社區周邊照護資源發揮最大效益，做到民眾有感「厝邊就有」的貼心便利。

賴清德昨參訪南市公辦民營的悠然綠園安養暨長期照顧中心，該處前身是長青公寓，使用率低，一年半前經政府投入七千萬元改造及委外經營。賴期許中心能夠成為長照2.0示範，體現總統蔡英文重要政見。

悠然綠園將於明年七月正式加入長照2.0計畫Ａ級中心，承辦經營的樹河基金會董事長許秀子也當面陳情表示，照顧人員聘雇不易，人事成本負擔大，但又怕收費高造成家庭負擔，這是所有照顧機構面臨的困境，希望政府多重視。

南市社會局長劉淑惠表示，長照2.0包括老人照護、失能照護等各面向，從家庭、居家、社區到機構式照顧串連諸多環節，現行補助全由中央統一審查核銷，層層行政效率緩慢也造成地方束縛，中央明年新作法給地方彈性自主權，有助提升執行力。