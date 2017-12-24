〈南部〉〈日排63噸污水〉污染鳳山溪 業者遭停工

2017-12-24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局廿二日查獲鳳山溪上游一家水產冷凍廠，未領有廢（污）水排放許可，每日排放六十三．六噸污水入鳳山溪，依違反水污法告發，將依採樣化驗超過放流水標準之倍數核計裁處六萬至二千萬元罰鍰，並勒令停工。

民眾反映有異味 環局查獲水產冷凍廠偷排

環保局表示，鳳山溪經過縣市合併多年來整治，建置污水下水道，全面阻絕家庭廢水排入，以及污水處理後再循環回注溪流，已從過去流經鳳山地區的臭水溝，逐漸改變成清溪水岸，沿岸社區也成立護溪巡守隊，排班揪出不法偷排工廠。

這家水產公司位於大寮區，從事蝦仁及魷魚解凍，初步加工成蝦仁成品及魷魚半成品出售，環保局現場量測前後二股廢水，包括加工及清洗廢水每日約排放廿四．四噸，解凍廢水每日約卅九．二噸，共計每日排放六十三．六噸，未經處理直接排入鳳山溪。稽查人員已採樣進行檢驗分析，該公司屬水污法之屠宰業，未依規定領有廢污水排放許可證，環保局除當場要求停止排放，並勒令停工。

環保局表示，廢水含高有機物，會增加水中的有機負荷，及增加水中溶氧之消耗，導致河川缺氧而發臭，日前亦有民眾及巡守隊反映鳳山溪中游河段有異味產生。

環保局指出，水污染防治法之裁罰準則訂有利用夜間、假日、雨天排放廢水不符合放流水標準之加重處分規定，業者應謹慎操作勿心存僥倖。