〈南部〉台東縣立青少年弦樂團 成軍

2017-12-24

黃健庭當指揮 帶來「不可能的任務」

〔記者黃明堂／台東報導〕「台東縣立青少年弦樂團」昨天成軍，別開生面以大提琴繫上彩帶來揭幕，縣長黃健庭更出任「首席」指揮，有模有樣比劃，帶來震感的成軍曲「不可能的任務」，他希望未來能與兒童合唱團合體，並巡迴到各縣市表演，培育在地的音樂人才。

成立大會昨天在桂田喜來登酒店國際劇院舉行，黃健庭、台東大學副校長陳錦忠、音樂系教授郭美女、縣府教育處長劉鎮寧等人共同為大提琴揭開彩帶，隨後由黃健庭與東大教授張嘉仁接力指揮，演奏Mission Impossible（不可能的任務）及Libertango（自由探戈） 兩首曲目。

明年三月辦理第二次團員甄選

教育處長在說明樂團成立緣起時指出，今年四月底池上弦樂團成立大會，東大郭美女教授及張嘉仁教授向縣長請託，希望能夠成立縣級的青少年弦樂團，讓學習弦樂的青少年孩子延續他的興趣與需求，縣長答應後，招收愛好音樂的小學三年級至高中三年級的學子四十二人，未來每星期六下午固定在新生國中團練，預計明年三月辦理第二次團員甄選，預定全團六十名團員。

黃健庭表示，今年可以說是台東縣的美感教育年，從四月起辦理一系列的美感教育季活動，包括藝術踩街、室內音樂會、封街音樂會等，他在第一屆成立台東縣兒童合唱團，獲得不錯迴響，未來台東縣立青少年弦樂團每年將固定舉行發表公演，明年並將與台東兒童合唱團聯合演出，期盼孩子經由音樂上的互動學習、互助合作的能力並享受合奏的樂趣，培育在地的音樂人才及文化。