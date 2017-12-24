〈南部〉屏東加工出口區 明年將有公車行駛

2017-12-24

〔記者李立法／屏東報導〕屏東加工出口區為園區三千多名員工爭取公車路線，獲縣府正面回應，明年就會有公車行駛園區，方便員工通勤；設廠數量擴增中的屏東農業生物科技園區（簡稱農科），希望能比照辦理，提升園區生活機能，吸引廠商投資。

分別位於屏東市、長治鄉市郊的屏東加工出口區及農業生物科技園區，是屏東縣兩大研發型的產業聚落，進駐廠商已超過一百家，園區管理單位都希望能引進客運服務，為廠商及員工打造便利的就業環境。

方便通勤 為屏東留住人才

屏東加工出口區管理分處表示，園區員工來自高屏兩地，因為沒有公車抵達，只能自備交通工具，隨著廠商及員工人數的增加，實有必要規劃行駛園區的公車路線，方便員工通勤，園區生活機能越完善，越能吸引廠商進駐，為屏東留住人才。

屏東縣政府交通科表示，日前與屏東客運公司現勘後，將規劃從屏東車站經六塊厝車站然後行駛加工出口區的公車路線，明年就會上路，另一條從園區通往高雄端的公車路線，縣府將轉請高雄市政府協助促成。

農科園區爭取比照辦理

屏東農業生物科技園區中心指出，園區每日進出人數將近二千人次，一○八年農科第二園區將啟用，廠商及員工人數還會增加，規劃行駛園區的公車路線，除方便員工通勤，對提升園區及周邊聚落生活機能也有助益。

縣府交通科表示，為留住人才，縣府樂於協助工業區廠商打造完善的生產及就業環境，農科通勤運量是否足以支撐一條公車路線的營運，須與客運業者再研究，在此之前，不妨由園區先調查通勤需求，再以專車接駁方式連結離園區最近的公車站。