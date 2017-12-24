〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列六之2∕農政篇》北農市府溝通不佳 農政待加強

2017-12-24

記者黃建豪／特稿

雖被質疑催促市場改建是為了選舉，但台北市長柯文哲任內，確實讓懸宕多年的環南市場動工改建，掌握民生需求的第一果菜與魚類市場改建也露出曙光，但內部溝通仍存在諸多問題，與台北農產公司新總經理吳音寧的疏遠，導致改建意見分歧，菜價平抑機制也始終沒有長進，所幸將台北市農業導向休閒觀光的步調穩定，各時節花展人潮踴躍、力推的田園城市則遇到瓶頸。

第一、南門市場 動工無期

花費五十五億推動環南市場改建，還規劃一百四十億要讓第一果菜與魚類市場一起改建，雖過程曲折，但老市場新生不再止步不前。可惜的是，實際管理第一果菜市場的北農公司，在柯文哲與民進黨第一時間未妥善合作情況下，不僅一度造成民生供應動盪，在菜價飆漲之際，北農完全沒有發揮市府期許的平抑物價功能。

直至今日，儘管柯文哲派出副市長陳景峻兼任董事長來坐鎮北農，但北農為總經理制，民進黨屬意的吳音寧與市府溝通明顯不足，使得原定年底開工的第一果菜與魚類市場改建，連確切方案都未定，改建時程看似又得延後。溝通問題也存在於市府與攤商之間，就算市場處辦公室就在樓上，仍讓被鑑定為海砂屋的南門市場改建遙遙無期。

柯大力推動的田園城市政策，在公有地建置迅速，但民間方面，每年只固定輔導二十件社區園圃，對於推廣進程設限且易流於形式，要利用鄰里公園作為田園基地的計畫，也因地方里民反對，進展始終不算順利。

扶植特色產業 明顯大小眼

另一方面，市府在陽明山海芋季外，新扶植的繡球花季成績斐然，又打算將貓空山區發展為農業休閒觀光的後花園，扶植出「封茶」作為地方特色活動，輔導文山區鐵觀音的品牌行銷有成；但反觀，早期同樣以製茶產業聞名的南港，政府資源投入明顯大小眼，恐使農戶出走、農地荒廢的南港包種茶成為歷史。