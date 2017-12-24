〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列六之1∕產業篇》天使投資不足 招商不如預期

記者蕭婷方／特稿
市長柯文哲上任三年，在創業補助上，三年已初具成效，金額累計近八億，相較郝時代有翻倍成長，新創者年均申請數也較郝時代多一．二三倍。但柯上任新增天使投資補助，只要企業願投資新創業者，最高補助三百萬元，三年下來卻僅七件。產業空間與招商方面，小型創客空間新增六處，成效不錯，但三年來國內公司成立家數年年下滑、外商投資件數也持續下降。在就業方面，十五歲以上勞動力人口雖較去年同期下滑○．二三％，不過失業者減少一．九六％。
產創基金花8億 多郝近一倍
柯上任至今年十一月底止，「產創基金」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、育成、創業等創新補助累計通過六○三案，核准獎勵補助金額為七億九八八八萬元，相較於郝時代四．八億元，成長一倍，年均申請數也較郝時代成長一．二三倍；補助預算數自一○四年二億元提升至二．五億元。
由於新創企業創業初期難度高，以往企業與政府資金投入意願相對較低，北市補助翻轉舊習，申請補助公司為五年以下的新創企業占北市總補助數超過八成。雖然如此，申請書撰寫困難，審查補助計畫的評審是否能針對申請個案專業領域給予建議，審查機制仍受申請者抱怨。
硬體建設上，柯上任即規劃廣設十處青創基地，以低租金幫助新創業者解決空間問題，至今已有花博CIT、特斯拉、內科等六處青創辦公室陸續開幕，成效不錯。不過，細觀北市第一處青創基地—內科產業辦公室，孵化近五年才有初步成效，未來是否有新團隊進駐、產官學資源是否能順利鏈結，也須待時間檢視。
北市公司登記數 連3年下滑
在國內、外投資上，根據北市商業處統計，一○六年度登記北市公司家數下滑三一六一家，已連續三年下滑。外資部分，郝市府任內年均二三○○件，去年已下滑至一五七八件，投資金額僅靠一筆卅億訂單才略微增加。為擴大招商引資，「台北市投資服務辦公室」今年掛牌上路，提供企業投資北市商情考察、法規諮詢等一站式服務，美國電動車大廠「特斯拉」（Tesla）進駐內湖，成立新能源創新示範園區，美商「英諾瓦」（Innova）也落腳內湖。
市民均薪4.2萬 年輕人難達標
至於就業與薪情，台北市長柯文哲曾說年輕人月薪應達四萬五到五萬，勞動部今年以勞工退休金新制概況推估，北市市民月薪平均雖有四萬二八三○元，不過學者提醒，全台年輕人起薪較低，根本難以達到平均數。此外，北市部分企業「彈性化」雇用問題嚴重，學者統計較低薪的外包、派遣等非典型雇用勞動力人口約二成九為年輕人，勞動權益也須受保障。