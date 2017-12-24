〈台北都會〉微風松高店擅裝電子看板 環局下令停用

2017-12-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕光害成為新公害，台北市環保局近日接獲民眾陳情，指信義區微風松高店新設的大型電子廣告看板亮度刺眼（見圖，北市環保局提供），到場檢測，看板輝度高達四千六百cd/m2，超過台北市光害管制自治條例草案的規範，但自治條例仍在議會審查，無法開罰；不過環保局發現該看板未取得廣告物設置許可，要求業者關閉電源，並依法申請變更辦理環評。

微風：廠商設置 已要求改善

對此，微風公司公關經理陳昀隆表示，經了解，因該看板為廠商（九井廣告）租借設置，經過會勘後，已在第一時間要求廠商後續須依相關規定辦理。

光害自治條例草案針對光源輝度、照度及閃爍情形限時管制，規範晚間七點到隔日上午六點，LED看板最大輝度不得超過兩百五十或三百cd/m、平均照度不得超過廿五lux，違者須一個月內改善，未改善可處三萬至十萬元罰鍰，一年內遭罰三次，可斷絕電源。

光害自治條例審議中 無法罰

環保局科長楊梅華說，前天與建管處到場會勘，實地量測發現，該看板最大輝度達四千六百cd/m2，比一般電子看板超出數十倍，也超過光害自治條例草案所規範，因自治條例草案尚在議會審查，無法開罰。

輝度超標 也未取得設置許可

不過，楊梅華表示，該看板未取得廣告物設置許可執照，要求業者關閉電源，依程序要求開發單位富邦人壽公司提出陳述意見，並依環評法規定申請變更，審查通過且取得許可後才能啟用。啟用後若民眾反映過亮，仍會要求業者調暗。

北市議員陳慈慧表示，LED看板產生光害不僅影響周邊的住家，連路過行人或車輛都可能看到過亮的燈光，會不舒服，因此應該加以管制，住宅區規範嚴格，但商業區有需求則能適度放寬。