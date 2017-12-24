〈台北都會〉《經濟篇》 推三大產業軸線 吸引企業投資

2017-12-24

記者林欣漢／專題報導

基隆港從日治時期就是東亞地區的重要港口，但隨著時代變遷，港區產業衰退、失業率提升，曾被評為全台最不快樂的城市，基隆市政府規劃，未來要發展三大新產業軸線，為基隆的產業經濟注入新動能。

對此，議員及民眾說，市府不能只喊口號，也要注重實質生活層面，做好路平、停車場、公廁等基礎建設。

市府規劃未來要發展三大新產業軸線，分別是「郵輪、遊艇、會議展覽、觀光美食」、「海洋生技、ＩＯＴ智慧新創產業」、「影藝、時尚、文創、設計」，影藝時尚產業群擬在基隆河谷廊帶發展，海洋生技與ＩＯＴ智慧新創產業可能落腳東岸或北五堵國際研發新市鎮；這三種新產業群是基隆未來具有發展潛力的產業項目，至於具體內容仍在研議規劃中。

市議員呂美玲質疑，十月舉行的產業博覽會並沒有完整呈現基隆企業和特產，也沒有帶來更多就業機會，產博會有如林右昌個人的政見發表會，淪為政治秀場；有意參選下屆市長的謝立功認為，市府應多加強基礎建設等實質面，市區缺乏停車場、公廁，路平、河川整治也落後，如何發展觀光產業和吸引企業投資基隆？

「基隆港有很好的天然條件，只是以往沒做好。」市長林右昌強調，三年來持續盤點整理基隆的優勢，包括郵輪母港、崇右影藝科技大學的文創、設計資源，並協調東岸貨櫃場遷到西岸、打造北五堵國際研發新鎮等，未來透過輕軌串連，讓各項建設有加成的效益，企業看到基礎了才會來投資，「不要用現在的基隆去想像未來！」